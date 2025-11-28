Перезагрузка: Баку и Брюссель идут на сближение - что могло бы укрепить доверие?

В последнее время в отношениях между Азербайджаном и Евросоюзом наблюдаются позитивные сдвиги, которые можно рассматривать как начало нового этапа в двустороннем взаимодействии.

На фоне перемен в руководстве ЕС, Брюссель, похоже, переосмысливает свое отношение к Азербайджану, подчеркивая на самом высоком уровне важность связей с Баку и заинтересованность в их дальнейшем развитии. Это знаменует отход от сравнительно недавнего периода похолодания, порожденного предвзятыми подходами прежнего руководства Евросоюза.

Серьезный прогресс в позиции руководства ЕС в отношении Азербайджана находит отражение и в заметной активизации встреч высокого уровня и взаимных визитов

В эти дни помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев провел в Брюсселе встречи с членами Комитета по политике и безопасности Евросоюза. Повестка обсуждений охватила ключевые региональные процессы, текущее состояние и перспективы укрепления двустороннего партнерства, а также мирный процесс между Азербайджаном и Арменией.

Председатель комитета, посол Дельфина Пронк подчеркнула в соцсети X, что Евросоюз подтверждает приверженность достижению прочного мира на Южном Кавказе.

В своей публикации Хикмет Гаджиев отметил, что проинформировал членов комитета о продвигаемой Азербайджаном в регионе повестке мира, его экономических преимуществах, развитии Зангезурского коридора и мерах по укреплению доверия.

Назвав проведенные обсуждение содержательными, он выразил признательность членам Комитета - «за выражение полной поддержки будущих шагов по укреплению нашего сотрудничества и партнерства с ЕС».

Сегодня Азербайджан последовательно укрепляет свои позиции в европейском политическом пространстве, выступая как надежный и стратегически значимый партнер для Европы в ряде ключевых сфер - от обеспечения политической стабильности и геополитической безопасности до энергетической диверсификации, развития транспортных коридоров и совместного реагирования на глобальные вызовы.

Участие Президента Ильхама Алиева в саммитах Европейского политического сообщества, неизменный интерес европейских лидеров к позиции главы государства по ключевым вопросам международной повестки наглядно демонстрируют возрастающую роль Азербайджана в системе международных отношений и укрепление его статуса как ответственного и стратегически важного партнера Европы.

Переговоры азербайджанского лидера на встречах в Тиране и Копенгагене в очередной раз подтвердили, что Азербайджан на европейской арене - важный и авторитетный игрок. Позитивный имидж страны и особое отношение к ней в Европе отражают поступательное укрепление политического веса Баку и признание его вклада как в обеспечение устойчивого мира и регионального сотрудничества, так и в формирование новой архитектуры стабильности и безопасности в Европе.

Сегодня ЕС остается крупнейшим торговым и экспортным партнером Азербайджана. Ключевым фактором, определяющим стратегическую значимость двусторонних отношений, является энергетическое сотрудничество. Азербайджан продолжительное время играет незаменимую роль в обеспечении энергетической безопасности Европы.

В соответствии с договоренностью 2022 года о стратегическом партнерстве в энергетической сфере, Азербайджан увеличил объемы экспорта газа на европейский рынок. Сегодня азербайджанский газ закупают 10 европейских стран, включая 8 государств-членов ЕС.

Помимо традиционной энергетики, стороны видят большие возможности для сотрудничества в сфере возобновляемой энергии. Азербайджан вместе со странами Центральной Азии активно участвует в развитии Транскаспийского коридора возобновляемой энергии и реализации проектов в черноморском направлении, к которым также присоединились Грузия, Румыния, Венгрия, Болгария. Осознают в ЕС и стратегическую роль Азербайджана в развитии международных транспортных маршрутов. В контексте растущего грузопотока из Центральной Азии, Азербайджан представляет собой одно из ключевых звеньев в проекте Среднего коридора, призванного значительно улучшить транспортные связи между Европой и Азией.

Важный элемент этого взаимодействия - Зангезурский коридор, который в Европе рассматривают как важное дополнение к существующим транспортным связям Южного Кавказа и Центральной Азии. «ЕС всегда рассматривал Транскаспийский маршрут как сеть, а не как одну линию. В этом контексте Зангезурский коридор может дополнять существующие связи, если будет развиваться прозрачно и в духе сотрудничества. Его потенциал заключается в том, чтобы предложить дополнительный вариант транзита, снизить нагрузку на текущие маршруты и повысить общую устойчивость региональной торговли. Для Центральной Азии больше вариантов маршрутизации означает больше стабильности и более конкурентный доступ к мировым рынкам», - такого мнения придерживается еврокомиссар по международному сотрудничеству Йозеф Сикела (цитата по Gazeta.uz).

Рост экономического сотрудничества между Баку и Брюсселем сопровождается существенным продвижением в направлении углубления политического взаимодействия. Так, стороны нацелены на обновление Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, подписанного в 1996-ом и вступившим в силу в 1999 году. Между Баку и Брюсселем уже есть общая договоренность о начале переговоров по новым Приоритетам партнерства и о возобновлении переговоров по проекту нового всеобъемлющего соглашения, обсуждения по которому начались в 2017 году.

В числе перспективных направлений взаимодействия Азербайджана и Евросоюза - развитие связей в стратегическом формате со странами-членами ЕС. Отметим, что к настоящему времени Азербайджан установил статус стратегического партнера с 10 государствами Евросоюза.

Позитивная динамика последнего времени открывает перед Азербайджаном и ЕС новое окно возможностей для вывода сотрудничества на качественно новый уровень. Взаимодействие становится все более многогранным, а дипломатические каналы - заметно более открытыми и продуктивными.

Вместе с тем, существуют факторы, могущие способствовать развитию диалога. Одним из таких шагов мог бы стать отказ ЕС от наблюдательной миссии в Армении (EUMA), которая вышла далеко за рамки заявленного мандата и совсем не способствует продвижению мирного процесса между Баку и Ереваном.

В политической культуре значительную роль играют жесты, и такой шаг со стороны Брюсселя мог бы продемонстрировать искренность его намерений в отношении мира и стабильности в регионе и подтвердить честность устремлений к укреплению доверия – не только на словах, но и на деле.