Киберполиция задержала восемь человек за куплю-продажу банковских карт для нелегальных онлайн-азартных игр - ВИДЕО

Киберполиция продолжает оперативно-технические мероприятия в отношении лиц, осуществляющих куплю-продажу банковских карт, используемых для перевода денежных средств, полученных от незаконных онлайн-азартных игр и ставок в социальных сетях.

В ходе очередных мероприятий, проведённых Главным управлением по борьбе с киберпреступностью МВД, были задержаны ещё восемь человек, занимавшихся указанной противоправной деятельностью: Дильгам Умудов, Нургасан Балаев, Сервар Мамедов, Заур Мамедзаде, Атабала Гараев, Эльчин Искендеров, Фарид Гадыров и Джошгун Джафарли, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

В ходе расследования установлено, что задержанные приобретали банковские карты у различных граждан за денежное вознаграждение. Впоследствии эти карты продавались лицам, организующим незаконные онлайн-азартные игры, в основном через социальную сеть Telegram, при этом управление деятельностью осуществлялось из-за рубежа.

В ходе операции было выявлено, что сотни банковских карт, полученных задержанными, использовались при совершении этих и других киберпреступлений – в настоящее время по данным фактам продолжается расследование.

«В очередной раз обращаемся к гражданам с призывом: если вы выявили, что ваша банковская карта используется в незаконных целях, на ваш счёт поступили денежные средства сомнительного происхождения либо вам предлагают продать данные вашей карты за вознаграждение, настоятельно рекомендуется незамедлительно сообщить об этом в правоохранительные органы», - отмечают в МВД.