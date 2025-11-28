Сырость и крысы: На Ясамале продолжается снос старых жилых домов - ВИДЕО

В Ясамальском районе столицы продолжаются длительные работы по сносу, которые вскоре будут расширены.

После завершения сноса зданий вокруг мечети Тезепир, на следующем этапе планируется снос жилых домов на улицах М.Субхи, М.Ф.Ахундова и Зяргарпалан – об этом сообщает в новостном сюжете канала ITV.

Отмечается, что основная цель сноса в этом районе - решение проблем давней плотной застройки, проблем с безопасностью и других сложностей в центре города. Технические расчёты и оценки по территории уже завершены - кроме того, по имеющейся информации, жителям, чьи дома будут снесены, предлагается компенсация в размере 2700 манатов за каждый квадратный метр. Подчеркивается, что после завершения реализации проекта на этом участке не планируется строительство новых зданий.

Жители района, где проходит снос, по-разному относятся к происходящему - некоторые семьи считают компенсацию недостаточной и испытывают трудности с поиском нового жилья, тогда как другие, напротив, положительно оценивают возможность покинуть старые и непригодные дома и довольны ходом процесса.

Один из героев сюжета отмечает, что сырость и крысы доставляли людям немало бед, подчеркивая, что рад тому, что дом, в котором он проживал, включен в проект сноса: «Я получил компенсацию. На эти деньги я уже купил другой дом, и, когда смотрю на него, думаю: как же я жил в том старом доме и как там вообще живут люди».

Другая героиня сюжета отмечает, что компенсации недостаточно для того, чтобы приобрести жилье в Ясамальском районе и даже если сможет купить квартиру, то не сможет осилить ремонт.

Процесс сноса затрагивает не только условия жизни жителей, но и вызывает серьёзные колебания на рынке недвижимости столицы – такого мнения придерживается эксперт по недвижимости Рамиль Османлы, по словам которого, по мере увеличения числа переселяемых семей наблюдаются определённые изменения как на рынке аренды, так и в показателях продаж.

