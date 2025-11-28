Назван объём ежедневных грузовых потоков на воздушном транспорте

Ежесуточно на воздушном транспорте в среднем проходит таможенное оформление 80 тонн импортных, 5 тонн экспортных и 600 тонн транзитно-трансферных грузов.

Как передает корреспондент 1news.az, об этом заявил журналистам Ровшан Махмудзаде, начальник таможенного поста Логистического центра Главного таможенного управления на воздушном транспорте в ходе медиатура в Главное таможенное управление на воздушном транспорте.

Он отметил, что перевозимые грузы в основном поступают из США, стран Европы и Объединенных Арабских Эмиратов.

Логистический центр осуществляет таможенное оформление грузов, ввозимых на территорию страны (импорт), вывозимых (экспорт), а также транзитных и перемещаемых грузов. Таможенное оформление производится с помощью Автоматизированной системы анализа рисков (АСАР).