В Турции арестованы до 60 подозреваемых в связях с террористами
В 32 провинциях Турции задержаны 92 подозреваемых в связях с террористической организацией «Параллельное государство» (FETÖ).
59 из них арестованы решением судебных инстанций.
Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
Операции охватили такие крупные провинции, как: Анкара, Анталья, Бурса, Стамбул, Измир и др.
По данным министра, арестованные перечисляли средства на счета организаций, близких к террористам, а также вели активную пропаганду идеологии FETÖ в соцсетях.
Согласно правоохранительным данным, часть задержанных пыталась бежать за границу.
А.Ерликая заверил в решимости к дальнейшей борьбе с преступностью.
Источник: АЗЕРТАДЖ
270