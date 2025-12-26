В Турции по делу о ставках в футболе произведены новые задержания

Прокуратура Стамбула выдала ордера на задержание 14 футболистов, в том числе бывшего администратора клуба "Галатасарай" Эрдена Тимура, в рамках расследования дела о незаконных ставках на матчи.

Об этом сообщил телеканал TRT Haber.

По его данным, всего предписано задержать 29 человек. Из них 24 уже взяты под стражу.

Ранее сообщалось, что Федерация футбола Турции (TFF) отстранила от матчей на срок от восьми месяцев до одного года 149 профессиональных судей в связи с обнаружением у них счетов для ставок на матчи, в том числе за рубежом. Всего по делу проходит 571 действующий арбитр, 371 из них имеет счета в букмекерских конторах.

Также сообщалось, что перед дисциплинарным советом TFF в рамках расследования дела о незаконных ставках предстанут свыше тысячи футболистов, в числе которых игроки таких ведущих клубов, как "Галатасарай", "Бешикташ", "Трабзонспор".

Генпрокурор Стамбула Акын Гюрлек заявлял о возможности задержания руководства ряда футбольных клубов Турции в рамках расследования дела, которое местные власти проводят совместно с Интерполом и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).