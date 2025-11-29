 Казахстан перешел к плану альтернативных маршрутов нефти после атаки на КТК | 1news.az | Новости
Казахстан перешел к плану альтернативных маршрутов нефти после атаки на КТК

First News Media17:22 - Сегодня
Атака на объект Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) недопустима, она несет риски для глобальной энергетической безопасности и наносит существенный ущерб экономическим интересам участников проекта.

Об этом заявило Минэнерго Казахстана.

"Подобные действия в отношении сугубо гражданских объектов критической инфраструктуры являются недопустимыми. Трубопроводная система КТК - это международный энергетический проект, и любое силовое воздействие на его объекты создает прямые риски для глобальной энергетической безопасности, а также наносит существенный ущерб экономическим интересам участников консорциума, включая Республику Казахстан", - подчеркивается в сообщении ведомства.

Кроме того, Казахстан экстренно направил экспортные объемы нефти по альтернативным маршрутам из-за атаки на каспийский трубопровод.

"В целях минимизации негативных последствий и сохранения темпов добычи на крупных месторождениях министерством в экстренном порядке активизирован план по перенаправлению экспортных объемов нефти на альтернативные маршруты. Ситуация находится на особом контроле правительства Республики Казахстан", - говорится в заявлении.

