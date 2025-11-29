 Выявленная проблема с Airbus A320 касается и самолета Папы Римского | 1news.az | Новости
Выявленная проблема с Airbus A320 касается и самолета Папы Римского

First News Media18:34 - Сегодня
Самолет Airbus A320 авиакомпании ITA Airways, на котором Папа Римский Лев XIV прилетел в Турцию, также должен подвергнуться модификации в связи с выявленной проблемой.

Как сообщили в службе печати Святого престола, на которую ссылается агентство ANSA, необходимая деталь - монитор - уже доставляется из Рима.

Понтифик вылетел в Турцию 27 ноября и 30 ноября должен перелететь тем же бортом в Ливан, вторую страну, посещаемую в рамках его первой зарубежной поездки. Возвращение в Рим запланировано на 2 декабря.

Ранее европейский концерн Airbus сообщил, что выявил проблему пагубного воздействия солнечного излучения на данные, имеющие критически важное значение для управления полетами. Производитель проводит экстренное обновление программного обеспечения авиалайнеров серии A320.

Источник: ТАСС

