 Ермак заявил, что уходит на фронт | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Ермак заявил, что уходит на фронт

First News Media09:10 - Сегодня
Ермак заявил, что уходит на фронт

Издание The New York Post пишет, что бывший глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак может «отправиться на фронт».

Газета ссылается письмо, предположительно, полученное от самого Ермака.

«Я ухожу на фронт и готов к любым репрессиям», — приводит издание заявление Ермака.

По словам бывшего главы офиса президента, его «оскорбили» в результате обысков, проведенных антикоррупционными органами в его доме. Кроме того, по словам Ермака, «его достоинство не защитили».

Как пишет газета, «затем он извинился, если больше не будет отвечать на звонки». Ермак не сообщил подробностей о том, каким образом он отправится на передовую и присоединится ли к вооруженным силам Украины.

Вечером 28 ноября украинский лидер Владимир Зеленский принял отставку Ермака. Чиновника уволили после обыска в его квартире, который провели сотрудники антикоррупционных органов. В Кремле подчеркнули, что события на Украине свидетельствуют о «глубочайшем политическом кризисе». На Западе назвали произошедшее «политическим землетрясением» и «фатальной комбинацией». Эксперты допускают, что вскоре следует ожидать атаки на Зеленского.

Официально Ермаку пока не предъявлено обвинение. Однако депутат Верховной радыАлексей Гончаренко считает, что политик участвовал в коррупционных схемах соратника президента Тимура Миндича. Нардеп Ярослав Железняк заявил, что Ермак фигурирует на «пленках Миндича», изъятых НАБУ, как «Али-Баба».

54-летний Ермак занимал пост главы офиса президента Украины с 11 февраля 2020 года, перед этим он был помощником Зеленского — курировал вопросы внешней политики и международные отношения. Последнее время Ермак возглавлял переговорную группу Киевапо урегулированию украинского конфликта.

Источник: Газета.ру

Поделиться:
800

Актуально

Политика

Шахин Мустафаев и Мгер Григорян обсудили в Габале вопросы делимитации и ...

В мире

Глава Офиса Зеленского подал в отставку

Общество

Пожар в многоэтажном доме в Наримановском районе потушен - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Общество

Азербайджан - принимающая сторона Недели креативности - ФОТО

В мире

Число жертв наводнений и оползней в Индонезии выросло до 198 человек

В Турции микроавтобус с шахтерами упал в овраг

На Шри-Ланке число жертв циклона «Дитва» превысило 120

Си Цзиньпин поручил ужесточить контроль над интернет-платформами и блогерами

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

В Европе призвали запретить соцсети для детей до 16 лет

В Турции известному журналисту зачитан приговор

Путин: Нужно сделать так, чтобы тема мигрантов не вызывала раздражения у россиян

На Земле предложили уменьшить яркость Солнца

Последние новости

Дорожная полиция предупредила водителей о рисках в выходные дни

Сегодня, 12:10

В Баку арестован бизнесмен за автохулиганство на Площади флага

Сегодня, 12:01

Титул культурной столицы тюркского мира перешел от Актау к Андижану

Сегодня, 11:45

В Азербайджане назначено повторное обследование лиц, получивших отсрочку от армии

Сегодня, 11:37

В Азербайджане 51 исторический объект взят под госохрану в этом году

Сегодня, 11:25

Самый обсуждаемый кадр дня: Айгюн Кязимова и Ройа рядом - ФОТО

Сегодня, 11:15

Житель Самуха погиб от удара электрическим током в Гяндже

Сегодня, 11:07

Число жертв наводнений и оползней в Индонезии выросло до 198 человек

Сегодня, 11:00

Азербайджанская нефть подорожала еще на $0,29

Сегодня, 10:53

В Азербайджане за сутки раскрыто 39 преступлений

Сегодня, 10:43

В Забрате произошло ДТП смертельным исходом

Сегодня, 10:30

В Турции микроавтобус с шахтерами упал в овраг

Сегодня, 10:11

Проспект Ходжалы затоплен, затруднено движение транспорта

Сегодня, 09:57

На Шри-Ланке число жертв циклона «Дитва» превысило 120

Сегодня, 09:52

Си Цзиньпин поручил ужесточить контроль над интернет-платформами и блогерами

Сегодня, 09:47

В Баку зима может быть суровой — ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Сегодня, 09:35

Культовый сериал «Игра престолов» получит продолжение

Сегодня, 09:30

Трамп аннулировал все указы Байдена, подписанные автопером

Сегодня, 09:21

Ермак заявил, что уходит на фронт

Сегодня, 09:10

Airbus массово отзывает самолеты A320

Сегодня, 09:00
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30