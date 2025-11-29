Издание The New York Post пишет, что бывший глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак может «отправиться на фронт».

Газета ссылается письмо, предположительно, полученное от самого Ермака.

«Я ухожу на фронт и готов к любым репрессиям», — приводит издание заявление Ермака.

По словам бывшего главы офиса президента, его «оскорбили» в результате обысков, проведенных антикоррупционными органами в его доме. Кроме того, по словам Ермака, «его достоинство не защитили».

Как пишет газета, «затем он извинился, если больше не будет отвечать на звонки». Ермак не сообщил подробностей о том, каким образом он отправится на передовую и присоединится ли к вооруженным силам Украины.

Вечером 28 ноября украинский лидер Владимир Зеленский принял отставку Ермака. Чиновника уволили после обыска в его квартире, который провели сотрудники антикоррупционных органов. В Кремле подчеркнули, что события на Украине свидетельствуют о «глубочайшем политическом кризисе». На Западе назвали произошедшее «политическим землетрясением» и «фатальной комбинацией». Эксперты допускают, что вскоре следует ожидать атаки на Зеленского.

Официально Ермаку пока не предъявлено обвинение. Однако депутат Верховной радыАлексей Гончаренко считает, что политик участвовал в коррупционных схемах соратника президента Тимура Миндича. Нардеп Ярослав Железняк заявил, что Ермак фигурирует на «пленках Миндича», изъятых НАБУ, как «Али-Баба».

54-летний Ермак занимал пост главы офиса президента Украины с 11 февраля 2020 года, перед этим он был помощником Зеленского — курировал вопросы внешней политики и международные отношения. Последнее время Ермак возглавлял переговорную группу Киевапо урегулированию украинского конфликта.

Источник: Газета.ру