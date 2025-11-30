 В Кыргызстане начались досрочные парламентские выборы | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

В Кыргызстане начались досрочные парламентские выборы

First News Media09:00 - Сегодня
В Кыргызстане начались досрочные парламентские выборы

В Кыргызстане открылись избирательные участки для досрочных выборов депутатов в Жогорку Кенеш (однопалатный парламент).

Об этом сообщили в Центризбиркоме страны.

Страна выбирает 90 депутатов восьмого созыва по мажоритарной системе: действует 30 округов, каждый из которых должен дать по три парламентария. За мандаты борются 460 кандидатов.

В Центризбиркоме уточняли, что все участки оснащены электронными урнами. После окончания голосования они автоматически передадут предварительные данные на центральный сервер, однако официальные результаты будут основаны на ручном подсчете бюллетеней.

Итоги выборов обещают объявить до 15 декабря.

Порог явки на этих выборах не предусмотрен — они считаются состоявшимися вне зависимости от количества избирателей. На следующий день в школах и других учреждениях, где размещены участки, проведут санобработку, а учащиеся перейдут на дистанционный режим.

Выборы проходят досрочно. Согласно конституции, очередное голосование должно было состояться в ноябре 2026 года, а через полтора месяца — президентские. Чтобы развести эти кампании по времени, парламент прошлого созыва принял решение о самороспуске 25 сентября.

Истоочник: Газета.ру

Поделиться:
312

Актуально

Политика

В Азербайджане назначено повторное обследование лиц, получивших отсрочку от ...

Политика

В доме Али Керимли обнаружен первоначальный вариант письма Рамиза Мехтиева - ...

Мнение

Армяне и узбеки инвестируют в родину, азербайджанцы - нет: почему так происходит?

Общество

Азербайджан - принимающая сторона Недели креативности - ФОТО

В мире

Мерц: Орбан поехал в Москву "без европейского мандата"

Беспилотный самолёт Bayraktar установил мировое достижение

СМИ: конгрессмены намерены усилить надзор за Пентагоном

Военно-воздушным силам КНДР дали новое поручение

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Группа епископов и архиепископов призвала Католикоса всех армян к отставке

В Европе призвали запретить соцсети для детей до 16 лет

Глава Офиса Зеленского подал в отставку

В Черном море загорелось еще одно судно - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

О погоде в регионах: дожди и снег

Сегодня, 12:31

Мерц: Орбан поехал в Москву "без европейского мандата"

Сегодня, 12:28

В Баку произошел взрыв в жилом здании - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:22

Гюльтакин Гаджибейли задержана в Турции

Сегодня, 12:10

Беспилотный самолёт Bayraktar установил мировое достижение

Сегодня, 11:57

Спецпредставитель Президента: «Этот год стал годом нового темпа в Лачине»

Сегодня, 11:36

СМИ: конгрессмены намерены усилить надзор за Пентагоном

Сегодня, 11:23

Тахир Иксанов: «В течение года в Лачине были реализованы яркие культурные программы»

Сегодня, 11:08

Военно-воздушным силам КНДР дали новое поручение

Сегодня, 10:53

Месси взял 47-й трофей в карьере

Сегодня, 10:26

Делегация Украины прибыла в США для переговоров

Сегодня, 10:07

Гарагейбатская трагедия: Прошло 4 года со дня крушения вертолета Госпогранслужбы

Сегодня, 09:45

Авиакомпании нашли способ быстро устранить проблему с Airbus A320

Сегодня, 09:35

Почему в Азербайджане так выросли цены на деревенские яйца? - ВИДЕО

Сегодня, 09:25

В Кыргызстане начались досрочные парламентские выборы

Сегодня, 09:00

МИД Азербайджана и Польши провели первые консульские консультации

Сегодня, 00:15

Друзья скончавшегося от инфаркта юноши: Эшгина напугал взрыв пиротехники - ВИДЕО

29 / 11 / 2025, 23:56

Робот станцевал под песню «Гарагёз бой-бой» - ВИДЕО

29 / 11 / 2025, 23:40

Миллиардер из США построил «убежище для конца света»

29 / 11 / 2025, 23:20

В доме Али Керимли обнаружен первоначальный вариант письма Рамиза Мехтиева - ОБНОВЛЕНО

29 / 11 / 2025, 23:01
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30