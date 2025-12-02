Депутат предложил отменить визовый режим для граждан США, Ирана и европейских стран

Причины снижения туристического потока в Азербайджан следует тщательно изучить.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Гудрат Гасангулиев на сегодняшнем пленарном заседании парламента во время обсуждения во втором чтении законопроекта "О государственном бюджете на 2026 год".

"В следующем году из государственного бюджета Азербайджана на проведение международных мероприятий будет выделено 239 млн манатов - на 10 млн больше, чем на науку. К сожалению, эффективность многих таких мероприятий остается низкой. Правительство должно обратить внимание на сокращение числа туристов по сравнению с прошлым годом. За первые десять месяцев этого года в страну прибыли 2 171 000 туристов, что на 1,7 % меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для сравнения, в гораздо меньшую Грузию приехало 4 307 000 туристов, то есть вдвое больше. Причины этой ситуации требуют тщательного изучения", - отметил он.

Гасангулиев считает, что Азербайджан прежде всего должен стремиться к отмене визового режима для граждан США, европейских стран и Ирана.

"Кроме того, необходимо выяснить, почему туристы отказываются приезжать в страну. Ситуация усугубляется высокой стоимостью услуг, включая авиабилеты, питание в заведениях и проживание в отелях. Недоступность дешевых гостиниц напрямую влияет на приток туристов", - подчеркнул депутат.