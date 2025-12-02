Депутат предложил увеличить финансирование политических партий

Председатель комитета Милли Меджлиса по региональной политике Сиявуш Новрузов предложил увеличить финансирование политических партий в государственном бюджете на 2026 год.

Как сообщает Report, об этом парламентарий заявил на пленарном заседании при обсуждении во втором чтении проекта закона о государственном бюджете на следующий год.

"За исключением предателей Родины из ПНФА и "Мусават", другие политические партии поддерживают интересы азербайджанского государства. Поэтому было бы уместным увеличение средств, выделяемых политическим партиям", - сказал он.

Новрузов также подчеркнул, что считает необходимым повысить объем бюджетных средств, выделяемых на местное самоуправление.

"Ежегодно объем финансирования системы местного самоуправления увеличивался, однако в проекте бюджета на 2026 год такие корректировки не учтены", - добавил депутат.