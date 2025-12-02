Депутат: Азербайджан проводит огромную работу по восстановлению освобожденных территорий

Азербайджанское государство до сегодняшнего дня потратило на восстановление освобожденных территорий сумму, значительно превышающую доходы госбюджетов соседних Грузии и Армении.

Об этом заявил депутат Милли Меджлиса Таир Миркишили во время обсуждения в парламенте во втором чтении проекта бюджета на 2026 год.

«На сегодняшний день азербайджанское государство потратило около 22 млрд манатов на восстановление этих территорий. Для сравнения, 22 млрд манатов — это в 2 раза больше доходов госбюджета Армении и в 1,4 раза больше доходов госбюджета Грузии. Эти цифры свидетельствуют о том, что азербайджанское государство проводит огромную работу по восстановлению и интеграции этих территорий», — сказал депутат.