Каллас: ЕС обсуждает, что конкретно может сделать для нормализации отношений Армении с Азербайджаном и Турцией

Евросоюз обсуждает, что конкретно может сделать для нормализации отношений Армения-Азербайджан-Турция, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

«Нормализация отношений Армения-Азербайджан-Турция важна для взаимосвязанности и благосостояния народов этих стран. Мы обсуждаем, что конкретно можем сделать», - сказала Каллас на брифинге по итогам 6-го заседания Совета партнерства Армения-ЕС 2 декабря.

«Нормализация отношений между Арменией и Азербайджаном исходит также из наших интересов», - добавила она.

По ее словам, важно «проводить встречи со всеми коллегами, поднимать все вопросы»: «Мы проводили региональные форумы с участием представителей стран региона для обсуждения конкретных шагов. Зачастую маленькие детали имеют очень важное значение. Например, открытие КПП, взаимосвязанность, энергетическая инфраструктура и так далее».

Комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос подтвердила готовность содействовать нормализации отношений стран региона: «Мы работаем также с Азербайджаном и Турцией в этом плане. Очень многое мы можем сделать на Южном Кавказе через повестку взаимосвязанности, но это возможно только через мир между Ереваном и Баку».

Она повторила важность диверсификации. «TRIPP – лишь часть этой взаимосвязанности. Нужно связать Восток и Запад», - добавила Кос.

