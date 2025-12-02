Кобахидзе объяснил ситуацию с задержкой азербайджанских грузовиков

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе прокомментировал распространившуюся информацию о длительной задержке фур из Азербайджана на таможенных пунктах в Тбилиси и Батуми.

В интервью местному изданию Business Media он заявил, что «таких фактов не было».

По словам Кобахидзе, после проверок было установлено, что задержка имела место только с одной фурой по конкретной причине.

«Мы готовы очень дружески обсудить любые возможные трудности», — добавил он.

Отметим, ранее водители азербайджанских фур утверждали, что их более 20 дней безосновательно задержали на таможенных пунктах в Грузии.

Комментируя информацию, Служба доходов Министерства финансов Грузии сообщила, что в условиях роста грузопотока все таможенные процедуры для транспортных средств, участвующих в международных перевозках, осуществляются в особо активном режиме.

Также указано, что для обеспечения непрерывности международного грузопотока ведётся интенсивное взаимодействие с соответствующими таможенными органами Турции, Азербайджана и Армении в рамках совместного управления таможенными пунктами, и важные проблемы решаются в кратчайшие сроки.

Источник: APA