В мире

Трамп пригрозил Гондурасу

First News Media09:52 - Сегодня
Трамп пригрозил Гондурасу

Американский лидер Дональд Трамп выступил с утверждением, что в Гондурасе преждевременно завершили подсчет голосов на выборах президента.

"Похоже, что Гондурас пытается изменить результаты президентских выборов. Если это так, они дорого заплатят", - написал американский лидер в Truth Social. Он не пояснил, кто именно, по его мнению, мог предпринять такие действия.

"30 ноября народ Гондураса массово проголосовал", - добавил Трамп. Как он полагает, Национальный избирательный совет Гондураса "в полночь 30 ноября внезапно прекратил" обработку бюллетеней. "Их подсчеты показывали, что между Тито Асфурой (также известен как Насри Асфура - прим. ТАСС) и Сальвадором Насраллой шла напряженная борьба, при этом у Асфуры было небольшое преимущество в 500 голосов, - добавил президент США. - Их подсчеты были прекращены, когда обработано было лишь 47% бюллетеней". По мнению главы вашингтонской администрации, "чрезвычайно важно", чтобы совет "продолжил подсчет голосов". "Нужно посчитать голоса тысяч жителей Гондураса. Должна восторжествовать демократия", - подчеркнул он.

Согласно данным экзитпола компании Poll HN, опубликованным на странице в соцсети Х правящей в Гондурасе Партии свободы и перестройки (LIBRE), кандидат от нее Рикси Монкада одерживает победу на выборах.

Монкада набирает 38,06% голосов. На втором месте находится Насралла от правоцентристской Либеральной партии Гондураса с результатом 32,40% голосов. Третье место занимает Асфура от консервативной Национальной партии Гондураса, он набирает 23,38%. Президентские выборы проходят в один тур, победитель определяется простым большинством голосов.

Трамп ранее призвал жителей Гондураса отдать свой голос за Асфуру. Монкаду он назвал коммунисткой, а Насраллу - "почти коммунистом". Асфура, по мнению Трампа, является "другом свободы". Американский лидер пообещал всестороннюю поддержку Гондурасу со стороны Вашингтона в случае победы кандидата от Национальной партии. Он также заявил о помиловании отбывавшего 45-летнее наказание в США по обвинению в наркотрафике бывшего президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса, однопартийца Асфуры.

Источник: ТАСС

