У берегов Турции атаковали шедший из России танкер

Танкер Midvolga 2, следующий из России в Грузию с грузом подсолнечного масла, подвергся атаке в 80 милях от побережья Турции.

Об этом сообщило министерство транспорта и инфраструктуры республики.

"Танкер Midvolga 2 сообщил, что подвергся нападению в 80 милях от наших берегов. В настоящее время у 13 членов экипажа судна нет никаких проблем со здоровьем, судно не запрашивает помощь. Судно с работающими двигателями следует в направлении Синопа", - говорится в сообщении ведомства.

Источник: ТАСС