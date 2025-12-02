 Еврокомиссар оптимистична относительно мира между Арменией и Азербайджаном | 1news.az | Новости
Еврокомиссар оптимистична относительно мира между Арменией и Азербайджаном

First News Media12:03 - Сегодня
Верховный комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос с оптимизмом смотрит на установление окончательного мира между Арменией и Азербайджаном.

«Я была в Баку, разговаривала с президентом Азербайджана, а также с вашим президентом, вашим премьер-министром в Ереване. Я получила очень позитивные сигналы от обеих стран. Так что, да, я верю. Я верю в возможность мира, и, знаете, то, что происходит сейчас, — это уже развитие в позитивном направлении», — сказала М.Кос.

Она напомнила, что недавно прошли взаимные визиты армянских и азербайджанских экспертов, что раньше было просто немыслимо.

Верховный комиссар ЕС также подчеркнула роль Турции в установлении окончательного мира между Арменией и Азербайджаном.

«Завтра я встречусь с министром иностранных дел Турции. Мы следим и за развитием событий в отношениях между Арменией и Азербайджаном. Наблюдая со стороны, можно усомниться в реальности намерений. Я чувствую, что они реальны, поскольку в этом участвуют и Соединенные Штаты Америки. Речь идет о мире между Арменией и Азербайджаном, который гораздо больше, чем просто мир между двумя странами, речь идет о региональном мире. Именно поэтому я настроена очень позитивно. И, на мой взгляд, да, этот мирный договор еще предстоит подписать, но мы все, включая Евросоюз, должны сделать все возможное, чтобы ваша страна (Армения) и Азербайджан могли жить в мире. И именно над этим мы работаем и на это надеемся», — заключила Марта Кос.

Источник: Арменпресс

