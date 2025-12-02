 Проходит очередное пленарное заседание Милли Меджлиса - ФОТО | 1news.az | Новости
Политика

Проходит очередное пленарное заседание Милли Меджлиса - ФОТО

First News Media12:05 - Сегодня
2 декабря проходит очередное пленарное заседание Милли Меджлиса.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в повестку дня заседания включены следующие 6 вопросов:

1. Законопроект Азербайджанской Республики «О Государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год» (второе чтение);

2. Законопроект Азербайджанской Республики «О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2026 год» (второе чтение);

3. Законопроект Азербайджанской Республики «О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2026 год» (второе чтение);

4. Законопроект Азербайджанской Республики «О прожиточном минимуме в Азербайджанской Республике на 2026 год» (второе чтение);

5. Законопроект Азербайджанской Республики «О размере предела критерия нуждаемости в Азербайджанской Республике на 2026 год» (второе чтение);

6. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики, законы «О статусе депутата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики», «О социальном страховании», «Об обязательном государственном личном страховании военнослужащих», «Об обязательном государственном личном страховании сотрудников судебных и правоохранительных органов», «О медицинском страховании», «О государственной пошлине», «О государственной заботе о лицах, страдающих сахарным диабетом», «Об обязательном государственном личном страховании сотрудников органа дипломатической службы в дипломатических представительствах и консульствах Азербайджанской Республики», «О государственной опеке лиц, больных наследственными заболеваниями крови – гемофилией и талассемией», «О страховой деятельности», «Об обязательном страховании от утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», «О государственной заботе о лицах, страдающих рассеянным склерозом», «Об обязательной диспансеризации детей», «О таможенном тарифе», «О безналичных расчетах» и «О правах лиц с инвалидностью» (второе чтение).

