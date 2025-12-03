НАТО продолжит закупки оружия для Украины
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что, несмотря на миротворческие усилия США, альянс продолжит закупки оружия для Украины.
Об этом сообщает РИА Новости. «Мы все хотим, чтобы кровопролитие прекратилось, и я, безусловно, приветствую постоянные усилия президента США Трампа по прекращению этой войны. Тем временем мы должны ускорить наши инвестиции в PURL (инициативу по закупке американского оружия европейскими союзниками) и срочно доставить необходимое оборудование в Украину», — заявил он на открытии встречи министров иностранных дел НАТО в Брюсселе.
Рютте также сообщил, что с августа страны НАТО закупили у США вооружения для Украины на сумму 4 млрд евро, а к концу 2025 года эта цифра достигнет 5 млрд евро. К 2026 году эта сумма должна составить около 1 млрд евро в месяц.