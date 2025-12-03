Задержаны 12 человек, организовавших незаконную продажу квартир MİDA - ФОТО

В городе Баку установлены лица, организовавшие незаконную продажу и сдачу в аренду квартир MİDA через социальные сети.

В ходе расследования, проведённого сотрудниками полиции, было выявлено, что 12 человек незаконно продавали квартиры, выделенные государством на льготных условиях, а также размещали объявления об их сдаче в аренду через социальные сети и онлайн-платформы, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

По данному факту в отношении указанных лиц принимаются меры ответственности.

Государственное агентство жилищного строительства Азербайджана (MIDA) - центральный исполнительный орган, созданный для эффективного использования средств, выделяемых на строительство многоэтажных жилых зданий, и обеспечения граждан с низким и средним уровнем дохода и молодых семей льготным жильем.