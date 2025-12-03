Повторные выборы и роспуск парламента: Обнародованы ключевые поправки в конституцию РА

В новой конституции Армении планируется закрепить положение о проведении повторных выборов в случае, если победившая партия не сможет сформировать большинство.

Об этом заявила журналистам в парламенте министр юстиции Србуи Галян, передают армянские СМИ.

По ее словам, Совет по конституционным изменениям проводит заседания на регулярной основе. В их рамках уже обсуждены вопросы, касающиеся полномочий Национального Собрания и избирательной системы.

Галян отметила, что вопрос формирования стабильного большинства был рассмотрен и одобрен: после предстоящих выборов механизм второго тура не будет вступать в силу сразу после выборов. Если победившая партия не сможет сформировать политическое большинство самостоятельно или в коалиции, будут назначены новые выборы с участием всех политических сил. Если же и после повторных выборов большинство вновь не будет сформировано, только в этом случае, по словам министра, состоится второй тур, предусмотренный действующим законодательством.

Министр также сообщила, что рассматривается вопрос расширения полномочий парламентских комиссий. В частности, им может быть предоставлено право давать консультационное заключение при назначении должностных лиц в исполнительные органы.

Одобрено и положение о возможности самороспуска парламента без длительной процедуры вынесения вотума недоверия премьеру или его отставки. По словам Гальян, конституция будет предусматривать механизм самороспуска по инициативе определенной части депутатов и при наличии установленного числа голосов, хотя точные пропорции она не уточнила.

На заседаниях также был поддержан пункт о создании парламентской комиссии по этике. Дополнительно обсуждалось регулирование в системе прокуратуры, в том числе вариант создания прокурорского совета с целью частичного изменения существующей вертикальной структуры ведомства.

Ранее премьер Никол Пашинян заявил, что конституционный референдум в Армении должен пройти после парламентских выборов 2026 года.

Отметим, премьер ранее неоднократно подчеркивал, что планируемые изменения в конституции Армении, о которых он говорит с февраля 2020 года, не связаны с процессом урегулирования отношений с Азербайджаном и обусловлены исключительно внутренними факторами.

В то же время власти Азербайджана заявляли, что готовы подписать мирный договор после исключения из конституции Армении территориальных претензий к Азербайджану.