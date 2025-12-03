Алпарслан Байрактар: Турция продолжит покупать газ у России

Россия всегда была очень надежным поставщиком газа на турецкий рынок, и Анкара продолжит покупать газ у Москвы.

Об этом заявил глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар на встрече с журналистами в Стамбуле.

"Турция начала покупать газ у России почти четыре десятилетия назад, в 1980-х годах. Сейчас российский газ используется на всей территории Турции. Россия на протяжении всего этого периода была очень надежным поставщиком газа на наш рынок. В некоторые годы ее доля рынка была очень значительной, около 60%, в некоторые годы - 55%. В прошлом году она составляла около 40%. За последние несколько лет она снизилась до 23-22%", - сказал Байрактар.

По его словам, Турция продолжит покупать газ у России и "открыто и прозрачно говорит об этом, в том числе своим коллегам в США, и всему миру".

Турция продолжит покупать газ у России, но стремится заключать краткосрочные контракты, заявил Байрактар. "Что касается переговоров с Россией [по газовым контрактам], я думаю, что Botaş финализирует нынешние контракты, но компания продолжит покупать у "Газпрома" газ и в следующем году. И мы сосредоточены скорее на краткосрочных соглашениях или продлении контрактов на короткий срок. И когда я говорю о краткосрочности, это означает примерно один год", - сказал он.

Источник: ТАСС