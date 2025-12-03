Песков назвал неверными утверждения, будто Путин отверг мирный план США

Формулировка, что президент России Владимир Путин отверг мирный план США по Украине, не является правильной.

На это указал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, она не будет правильной", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, можно ли считать верной формулировку, что Путин отверг мирный план США по Украине.

Также представитель Кремля отметил, что "такой прямой обмен мнениями" о мирном плане 2 декабря состоялся впервые. "Что-то было принято, что-то было отмечено как неприемлемое", - сказал он, охарактеризовав это как "нормальный рабочий процесс поиска компромисса".

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что компромиссного варианта мирного плана по урегулированию пока найдено не было. "Некоторые американские наработки [по мирному урегулированию] выглядят более-менее приемлемо, но их нужно обсуждать. Некоторые формулировки, которые нам были предложены, нам не подходят", - пояснил Ушаков.

Источник: ТАСС