В России заблокировали Facetime

Роскомнадзор ввел «ограничительные меры» в отношении FaceTime — приложения для видеозвонков от компании Apple.

Об этом в пресс-службе РКН сообщили «Газете.ру».

В ведомстве заявили, что FaceTime, по данным российских правоохранительных органов, используется «для организации и проведения террористических действий на территории страны, вербовки их исполнителей, совершения мошеннических и иных преступлений против наших».

«В связи с этим Роскомнадзор вводит ограничительные меры в отношении FaceTime», - заявили в Роскомнадзоре.