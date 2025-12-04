Льготы для бизнеса сохраняются только в освобожденных районах

На освобожденных от оккупации территориях и в Нахчыванской Автономной Республике создана более благоприятная налоговая среда для предпринимателей, заявил экономист Эльданиз Амиров.

По его словам, в этих регионах действует своего рода «долина льгот», включающая налоговые, таможенные и другие преференции, которые стимулируют развитие бизнеса.

Он также отметил, что во многих других регионах страны срок действия прежних льгот, включая документ о поощрении инвестиций 2019 года, истекает к 1 января 2026 года, что увеличивает расходы предпринимателей.

Эксперт подчеркнул, что улучшенные налоговые условия сохраняются преимущественно в освобожденных районах и Нахчыване, тогда как в остальных регионах льготы постепенно сокращались.

Источник: AZƏRTAC

Джамиля Суджадинова