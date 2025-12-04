В Азербайджане задержан водитель в состоянии наркоопьянения - ВИДЕО

На стационарном посту Дорожно-патрульной полиции при движении по трассе Алят–Астара был остановлен житель Баку Надир Зейналов, управлявший автомобилем марки BMW.

Как сообщает 1news.az, во время проверки документов действия водителя вызвали подозрение, и ему было предложено пройти медицинское освидетельствование. Тест показал наличие наркотических веществ в организме, что сам Зейналов подтвердил. Водитель был привлечен к административной ответственности.

Главное управление Государственной дорожной полиции призывает водителей воздерживаться от управления транспортом в состоянии наркотического опьянения и предупреждает о жёстком применении мер в подобных случаях.

Джамиля Суджадинова