Общество

Назначен председатель правления Азербайджанского фонда развития бизнеса

First News Media13:32 - Сегодня
В Азербайджанском фонде развития бизнеса, действующего при Министерстве экономики, произведено новое назначение.

Как стало известно Report, председателем правления фонда назначен Ульви Эльдар оглы Мансуров.

Ульви Мансуров родился в 1983 году в Баку, получил степень бакалавра и магистра в Азербайджанском государственном экономическом университете, в 2015 году - степень MBA в Бизнес-школе Университета Уорвика в Великобритании, а в 2024 году - докторскую степень по бизнес-управлению в том же университете.

Свою трудовую деятельность У.Мансуров начал в Международном банке Азербайджана, где занимал различные должности до 2012 года. В 2012 году возглавил правление Bank Technique, в 2015 году стал заместителем председателя правления МБА.

С 2020 года до нового назначения занимал должность исполнительного директора "Азербайджанской инвестиционной компании".

