Эльтон Гусейналиев принизил творчество Флоры Керимовой, народная артистка ответила - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий13:48 - Сегодня
Заслуженный артист Эльтон Гусейналиев высказался в эфире программы «Öz aramızda» о творчестве народной артистки Флоры Керимовой, заявив, что большинство ее песен не имеют особого значения.

Изначально говоря о заслуженной артистке Лале Мамедовой, Э.Гусейналиев заявил, что любит слушать ее голос по радио и никогда не переключает радиоволну: «Ее песня «Səs», написанная Вугаром Джамалзаде, растапливает моё сердце. Она прекрасно исполнила «Məktəb illəri», просто она поёт очень много песен».

А затем в контексте данной темы высказался и о Флоре Керимовой: «Она исполнила 500 песен - 100 из них – мед для ушей, а 400 не имеют значения, она пела всё подряд. В то время как у Шовкет Алекперовой каждая песня из сотни исполненных является медом. Много петь, это ещё ничего не значит. Натаван Хабиби – она сама по себе, а Лала Мамедова - это Бриллиант Дадашова, но у нее есть потенциал. Когда начинаешь заниматься творчеством, начинаешь с подражания, так было и у меня. Это нормальное явление, и, если сегодня я нашел себя, значит стремился именно к этому».

Народная артистка Флора Керимова отреагировала на слова Э.Гусейналиева в ее адрес и сделала заявление на своей странице в социальной сети Instagram, в котором отметила следующее: «Право говорить о моем творчестве у вас появится тогда, когда вы подниметесь до уровня тех, кто, став артистом на остатках моего творчества, сейчас преподают вам урок.Право обсуждать мое творчество вы получите тогда, когда не только вы сами, но и ваши наставники смогут спеть на уровне - говоря вашим языком, Эльтон - моих «не 100 избранных, а хранящихся в золотом фонде 400 малостоящих» песен».

Обращаясь к певцу, Ф.Керимова заявила: «Эльтон, вы скажете «я не хотел этого говорить», если хватит моральных сил, вы извинитесь, а может, и вовсе не захотите. У меня никаких ожиданий нет. Если когда-нибудь судьба сведёт нас, я обниму вас, снова назову «сыном» и поцелую. Но вы стали ещё одной причиной моего сожаления о том, что я покидаю этот мир с тревогой».

Также народная артиста посоветовала Э.Гусейналиеву перебороть свою гордыню, а затем на трезвую голову понять как ее, так и жизнь.

В комментариях под постом Ф.Керимовой отписалась и певица Лала Мамедова, отметившая следующее: «Дорогая Флора ханум, не принимайте это близко к сердцу. Аллах подарил нашему народу и нашей музыке бесценную жемчужину в Вашем лице. Пусть Аллах не лишает нас Вас. И пусть он дарует ему (имеется в виду Э.Гусейналиев – прим. ред.) исцеление - что тут скажешь…».

334

