Общество

AZAL вводит услугу страхования от возможных изменений в расписании рейсов

First News Media12:12 - Сегодня
Пассажиры Azerbaijan Airlines (AZAL), входящей в AZCON Holding, получили возможность заранее защитить свои перелеты от непредвиденных изменений в расписании полетов.

Авиакомпания запускает новую цифровую услугу DAFAR (Disruption Assistance For Any Reason), созданную для помощи в ситуациях задержки или отмены рейса.

Услуга DAFAR доступна при покупке билета на сайте и в мобильном приложении AZAL. Подключив услугу, пассажир получает защиту на случай любых изменений в расписании. Для внедрения решения AZAL заключил партнерство с HTS (Hopper Technology Solutions) — ведущей глобальной технологической платформой в сфере путешествий.

DAFAR предоставляется на платной основе, стоимость зависит от направления. После подключения система автоматически отслеживает статус рейса. Если происходит задержка на 2 часа и более или рейс отменяется в день вылета, пассажиру отправляется уведомление, после чего доступны два варианта:

  • перебронировать перелет на любую авиакомпанию, выполняющую рейсы по данному направлению, без дополнительной оплаты (в пределах установленного лимита);
  • получить 100-процентный возврат стоимости билета и, при желании, продолжить поездку по исходному билету.

Комментируя запуск новой услуги, коммерческий директор AZAL Джамиль Манизаде отметил: «В Azerbaijan Airlines мы стремимся внедрять передовые решения, отвечающие меняющимся потребностям путешественников. Это партнерство позволит укрепить лояльность пассажиров и обеспечить более гибкий и отзывчивый сервис для них».

В свою очередь президент и сооснователь Hopper и HTS Дакота Смит отметил: «Мы гордимся тем, что сотрудничаем с Azerbaijan Airlines и расширяем возможности для пассажиров в Евразии. Наши финтех-услуги обеспечивают значительную дополнительную ценность для пассажиров».

Отметим, что HTS — ведущая глобальная технологическая платформа в сфере путешествий, использующая данные и технологии на базе искусственного интеллекта для создания финтех-решений, помогающих современным путешественникам. Компания сотрудничает с крупнейшими мировыми банками, авиакомпаниями и туристическими провайдерами, предлагая продукты, охватывающие все — от ценовой волатильности до сбоев в поездках.

