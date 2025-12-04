На рынке «Ясамал» выявлены нарушения санитарных норм - ФОТО - ВИДЕО

Сотрудники Агентства по безопасности пищевых продуктов провели проверку рынка «Ясамал» и нелегальных уличных точек в районе станции метро «Иншаатчылар».

Как сообщает 1news.az, в ходе инспекции было установлено, что яйца, молоко и молочная продукция реализуются без ветеринарного заключения и хранятся вне холодильников, а соленья, приготовленные в домашних условиях, продаются без маркировки. Продавцам выданы предписания по устранению нарушений.

Агентство отметило, что продажа продуктов повышенного риска в антисанитарных условиях представляет угрозу для здоровья населения. Сообщается, что с нарушителями проведены разъяснительные беседы, а соответствующие органы призваны пресечь незаконную торговлю. Подобные проверки будут проводиться и в других районах города.

Джамиля Суджадинова