Кино на неделю: Мелодрама «Сожалею о тебе» по роману Колин Гувер и не только - ФОТО - ВИДЕО

Представляем читателям 1news.az подборку киноновинок, поступающих в азербайджанский прокат на этой неделе.

Каждый четверг азербайджанские киноманы ждут с большим нетерпением, ведь именно в этот день в кинопрокат поступают долгожданные новинки - какие премьеры можно увидеть в столичных кинотеатрах с сегодняшнего дня, вы узнаете из нижеприведенного материала, в котором представлены аннотации фильмов, трейлеры и расписание киносеансов.

«Сожалею о тебе»

Жанр - драма, мелодрама (Германия, США)

Режиссер - Джош Бун

В главных ролях: Эллисон Уильямс, Маккенна Грейс, Дэйв Франко, Мэйсон Темз, Скотт Иствуд, Уилла Фицджералд, Клэнси Браун, Саманта Морелос

Рейтинги: Кинопоиск – 6,4/10, IMDb – 6,0/10, Tomatometer – 27%

Расписание сеансов: CineMastercard

Сюжет: Морган и её шестнадцатилетняя дочь Клара больше всего хотят быть непохожими друг на друга. Мать боится, что дочь повторит её ошибки молодости. Дочь же, свободолюбивая и упрямая, идёт своим путём. В результате личной трагедии их мир рушится, и в поисках утешения мать сближается с давним другом, а Клара знакомится с местным сердцеедом и хулиганом.

«Пять ночей с Фредди 2»

Жанр – ужасы (США)

Режиссер - Эмма Тамми

В главных ролях: Джош Хатчерсон, Элизабет Лэил, Пайпер Рубио, Мэттью Лиллард, Фредди Картер, Скит Ульрих, Теодус Крэйн

Рейтинги: IMDb – 6,0/10

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: Прошёл год с момента страшных событий в пиццерии Freddy Fazbear`s, и слухи о произошедшем уже превратились в местную легенду. Легенда стала настолько популярной, что в честь событий в городе планируется провести фестиваль. Бывший охранник пиццерии Майк и офицер полиции Ванесса скрывают от Эбби, 11-летней сестры Майка, правду о судьбе её друзей-аниматроников. Однако когда девочка сбегает, чтобы снова встретиться с Фредди, Бонни, Чикой и Фокси, она вызывает цепь пугающих событий.

«Магическая битва: Казнь»

Жанр - аниме, мультфильм, фэнтези, боевик (Япония)

Режиссер - Сёта Госёдзоно

В главных ролях: Юити Накамура, Дзюнъя Эноки, Юма Утида, Асами Сэто, Субару Кимура, Алан Ли, Адам МакАртур, Даисукэ Намикава, Мэгуми Огата

Рейтинги: IMDb – 6,0/10

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: Во время празднования Хэллоуина на район Сибуя неожиданно опускается магическая завеса, запирая внутри тысячи людей. Чтобы разобраться в происходящем, сильнейший колдун Сатору Годзё отправляется в эпицентр катастрофы, где его поджидают враги, желающие запечатать его силу. Его ученик Юдзи Итадори и другие маги вступают в жестокую битву с проклятыми духами, не подозревая, что события в Сибуе станут началом новой войны. После катастрофы десять колоний по всей Японии становятся очагами проклятий, за которыми стоит опасный колдун Норитоси Камо. Начинается смертельная игра, где маги сражаются за жизнь, а Юта Оккоцу получает приказ казнить Юдзи за преступления, которых он, возможно, не совершал.

«Soyut disavurumcu bir dostlugun anatomisi veyahut yan yana»

Жанр – комедия (Турция)

Режиссер – Мерт Байкал

В главных ролях - Фейяз Йыгит, Халук Бильгинер, Хатидже Аслан

Рейтинги: IMDb – 7,9/10

Расписание сеансов: CineMastercard

Сюжет: После несчастного случая состоятельный мужчина остаётся парализованным и нанимает молодого человека из бедного района Стамбула, с непростой судьбой, чтобы тот ухаживал за ним. Несмотря на полностью разные биографии и социальные статусы, между ними возникает необычная и тёплая дружба.