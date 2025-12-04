Госуниверситеты Грузии прекращают прием иностранных студентов со следующего года
Государственные вузы Грузии прекратят прем иностранных студентов со следующего учебного года.
Об этом заявил министр образования Гиви Миканадзе.
«Со следующего учебного года государственные университеты не смогут принимать иностранных студентов», – сказал он.
Частные университеты продолжат работу в существующем формате.
По словам Миканадзе, сейчас в некоторых государственных вузах численность иностранцев достигает почти половины от всего числа учащихся. В качестве примера он привел Тбилисский государственный медицинский университет. Но министр считает, что такие вузы должны «ориентироваться на интересы государства».
«Мы должны сосредоточиться на качественном образовании граждан Грузии, на чем мы и делаем акцент… Поэтому мы говорим, что отныне больше не будем принимать сюда иностранцев, которые, кстати, платят в несколько раз больше, чем граждане Грузии. Мы говорим представителям частного сектора: здесь есть иностранные студенты, вы можете сделать акцент на них», – заявил глава Минобразования.
В 2024/25 учебном году общее число студентов в грузинских университетах достигло рекордных 187,8 тысячи человек, чему во многом способствовал рост числа иностранных учащихся. Их стало на 21% больше, чем годом ранее – 37,1 тысячи. Из них 85% обучались в частных вузах, преимущественно на медицинских и магистерских программах.
За три последних года количество иностранных учащихся выросло более чем в два раза, в 2021/22 учебном году в грузинских университетах числилось 17,5 тысячи иностранцев.
