Госуниверситеты Грузии прекращают прием иностранных студентов со следующего года

First News Media13:42 - Сегодня
Государственные вузы Грузии прекратят прем иностранных студентов со следующего учебного года.

Об этом заявил министр образования Гиви Миканадзе.

«Со следующего учебного года государственные университеты не смогут принимать иностранных студентов», – сказал он.

Частные университеты продолжат работу в существующем формате.

По словам Миканадзе, сейчас в некоторых государственных вузах численность иностранцев достигает почти половины от всего числа учащихся. В качестве примера он привел Тбилисский государственный медицинский университет. Но министр считает, что такие вузы должны «ориентироваться на интересы государства».

«Мы должны сосредоточиться на качественном образовании граждан Грузии, на чем мы и делаем акцент… Поэтому мы говорим, что отныне больше не будем принимать сюда иностранцев, которые, кстати, платят в несколько раз больше, чем граждане Грузии. Мы говорим представителям частного сектора: здесь есть иностранные студенты, вы можете сделать акцент на них», – заявил глава Минобразования.

В 2024/25 учебном году общее число студентов в грузинских университетах достигло рекордных 187,8 тысячи человек, чему во многом способствовал рост числа иностранных учащихся. Их стало на 21% больше, чем годом ранее – 37,1 тысячи. Из них 85% обучались в частных вузах, преимущественно на медицинских и магистерских программах.

За три последних года количество иностранных учащихся выросло более чем в два раза, в 2021/22 учебном году в грузинских университетах числилось 17,5 тысячи иностранцев.

Источник: Новости-Грузия

