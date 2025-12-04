Пашинян: Народ Армении получит возможность принять решение по новой Конституции

Власти Армении намерены предложить народу новую Конституцию, в отношении которой народ сможет принять решение.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Мы планируем предложить народу Республики Армения новую Конституцию, и народ получит возможность принять решение», — сказал премьер.

Он отметил, что при принятии новой Конституции важно иметь в виду и держать в центре внимания повестку развития и устойчивости государства.

По словам Пашиняна, любая Конституция должна обеспечивать надлежащую «аэродинамику» для развития государства, и именно это должно быть реализовано в Армении.

Источник: Новости-Армения