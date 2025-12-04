«Заявления руководства ЕС наглядно демонстрируют намерение Брюсселя нанести ущерб отношениям Армении и России», - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее высокий представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас заявила, что Армения сталкивается с "серьезными информационными вызовами" накануне парламентских выборов. По ее словам, Россия и связанные с ней структуры ведут в стране дезинформационные кампании, аналогичные тем, что, по оценкам ЕС, ранее наблюдались в Молдове. Брюссель фиксирует участие тех же сетей влияния и намерен поддержать Ереван в выявлении и нейтрализации внешних вмешательств.

Захарова, комментируя заявления европейских представителей, резко раскритиковала позицию ЕС, сравнив Каю Каллас и комиссара по вопросам расширения Марту Кос с "брюссельскими вампирами", которые, по ее словам, "предлагают другим стать такими же: не отражаться в зеркалах и бояться солнечного света, энергии и энергетики".

Подобная риторика подтверждает, что основной целью Евросоюза в отношениях с Ереваном является подрыв армяно-российских связей, а не содействие миру или развитию в регионе, подчеркнула представитель МИД РФ.

По ее словам, подобные заявления выводят европейских чиновников "на чистую воду", демонстрируя их реальную политическую мотивацию и стремление влиять на внутренние процессы на постсоветском пространстве.

"Они уже перестали это скрывать, а возможно, и могли бы скрывать, но умственные способности не позволяют", - заявила она.

По ее словам, ЕС стремится любыми средствами нанести ущерб традиционному, взаимовыгодному и основанному на взаимном уважении партнерству в ключевых для армянской экономики отраслях, включая энергетику.

Она отметила, что у армянского общества нет негативного опыта от армяно-российского энергетического сотрудничества.

"Мы имеем инфраструктуру, взаимовыгодный диалог и реальное сотрудничество", - подчеркнула Захарова.