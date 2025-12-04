 Захарова обвинила ЕС в давлении на Армению и назвала его представителей «вампирами» | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Захарова обвинила ЕС в давлении на Армению и назвала его представителей «вампирами»

First News Media16:24 - Сегодня
Захарова обвинила ЕС в давлении на Армению и назвала его представителей «вампирами»

«Заявления руководства ЕС наглядно демонстрируют намерение Брюсселя нанести ущерб отношениям Армении и России», - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее высокий представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас заявила, что Армения сталкивается с "серьезными информационными вызовами" накануне парламентских выборов. По ее словам, Россия и связанные с ней структуры ведут в стране дезинформационные кампании, аналогичные тем, что, по оценкам ЕС, ранее наблюдались в Молдове. Брюссель фиксирует участие тех же сетей влияния и намерен поддержать Ереван в выявлении и нейтрализации внешних вмешательств.

Захарова, комментируя заявления европейских представителей, резко раскритиковала позицию ЕС, сравнив Каю Каллас и комиссара по вопросам расширения Марту Кос с "брюссельскими вампирами", которые, по ее словам, "предлагают другим стать такими же: не отражаться в зеркалах и бояться солнечного света, энергии и энергетики".

Подобная риторика подтверждает, что основной целью Евросоюза в отношениях с Ереваном является подрыв армяно-российских связей, а не содействие миру или развитию в регионе, подчеркнула представитель МИД РФ.

По ее словам, подобные заявления выводят европейских чиновников "на чистую воду", демонстрируя их реальную политическую мотивацию и стремление влиять на внутренние процессы на постсоветском пространстве.

"Они уже перестали это скрывать, а возможно, и могли бы скрывать, но умственные способности не позволяют", - заявила она.

По ее словам, ЕС стремится любыми средствами нанести ущерб традиционному, взаимовыгодному и основанному на взаимном уважении партнерству в ключевых для армянской экономики отраслях, включая энергетику.

Она отметила, что у армянского общества нет негативного опыта от армяно-российского энергетического сотрудничества.

"Мы имеем инфраструктуру, взаимовыгодный диалог и реальное сотрудничество", - подчеркнула Захарова.

Поделиться:
298

Актуально

Общество

Погода на пятницу: В Баку ожидаются ливни

Политика

Джейхун Байрамов: Азербайджан и Армения переживают самый мирный, стабильный ...

В мире

К тушению пожаров в Лачине и Кяльбаджаре привлечены вертолеты МЧС

Общество

Мирза Кадым Иревани в 26-м издании проекта «Халг Аманаты» - ФОТО

В мире

Путин прилетел в Индию

Пашинян: в Армении ожидают от ЕС инвестиций в проект «маршрут Трампа»

Иран предупредил корабли США, начав учения в Персидском заливе – КСИР

К тушению пожаров в Лачине и Кяльбаджаре привлечены вертолеты МЧС

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

В Черном море загорелось еще одно судно - ОБНОВЛЕНО

Главу азербайджанской общины Екатеринбурга подозревают в присвоении

Путин: Нужно сделать так, чтобы тема мигрантов не вызывала раздражения у россиян

В Майами завершились переговоры между США и Украиной - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Экс-начальника пограничной заставы арестовали за насилие над солдатами

Сегодня, 19:30

В Шамкире микроавтобус опрокинулся в водоканал, 12 человек пострадали - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:15

Азербайджан и Великобритания обсудили вопросы военного сотрудничества

Сегодня, 19:00

В завезенных в Азербайджан энергетиках обнаружен опасный компонент

Сегодня, 18:45

Путин прилетел в Индию

Сегодня, 18:30

Азербайджанские вина представлены в китайских городах Нанкин и Сиань

Сегодня, 18:15

Джейхун Байрамов: Азербайджан и Армения переживают самый мирный, стабильный период

Сегодня, 18:10

В Ереване задержали главу канцелярии Эчмиадзина

Сегодня, 17:57

Пашинян: в Армении ожидают от ЕС инвестиций в проект «маршрут Трампа»

Сегодня, 17:53

Иран предупредил корабли США, начав учения в Персидском заливе – КСИР

Сегодня, 17:49

Мухтар Бабаев: Азербайджан примет участие в новом проекте COP

Сегодня, 17:38

К тушению пожаров в Лачине и Кяльбаджаре привлечены вертолеты МЧС

Сегодня, 17:27

Фидан считает историческим решение ОБСЕ о закрытии Минского процесса

Сегодня, 17:23

На Фестивале культуры ОИС ожидается более 5000 посетителей

Сегодня, 17:20

Великобритания впервые назначила военного атташе в Армении

Сегодня, 17:18

Парламент Армении утвердил бюджет на 2026 год

Сегодня, 17:11

Москва раскритиковала публикацию Ереваном документов по карабахскому урегулированию

Сегодня, 17:06

В Вене состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Нидерландов

Сегодня, 16:59

Главы МИД Армении и Турции коротко пообщались в Вене

Сегодня, 16:48

Могерини оставила пост ректора Колледжа Европы

Сегодня, 16:39
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30