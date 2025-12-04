Великобритания впервые назначила военного атташе в Армении, им стал майор Томас Шорланд Болл, сообщили в британском посольстве.

В диппредставительстве назвали решение «историческим шагом», который свидетельствует об укрепляющемся и растущем партнерстве двух стран и направлен на углубление сотрудничества в сфере обороны и безопасности.

Напомним, что в октябре Лондон объявил о снятии запрета на поставки оружия в Армению и Азербайджан, объяснив этот шаг «прогрессом в армяно-азербайджанской нормализации, достигнутым в Вашингтоне 8 августа».

Источник: Sputnik Армения