Фидан считает историческим решение ОБСЕ о закрытии Минского процесса

Историческое решение ОБСЕ о закрытии (с 1 декабря 2025 года - ред.) Минского процесса и связанных с ним структур в 2025 году стало возможным благодаря совместным усилиям Азербайджана и Армении, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, выступая в четверг в Вене на 32-м заседании СМИД ОБСЕ.

Фидан отметил, что давно назревшее принятие бюджета и коллективная работа в рамках конференции «Хельсинки+50», включая возможные реформы в ОБСЕ, могут помочь дополнительно «оживить» деятельность организации.

Глава МИД добавил, что Анкара будет поддерживать усилия по достижению мира и в других регионах, в частности в Украине.

«По мере того, как война в Украине приближается к пятому году, поиск мира в последнее время получил еще большую актуальность. Мы особо приветствуем усилия США с целью достижения договоренностей между сторонами конфликта», - сказал Фидан и призвал поддержать усилия по установлению долгосрочного мира в регионе.

Он подчеркнул, что риск дальнейшего затяжного конфликта делает крайне важным сохранение импульса к его дипломатическому решению.

Источник: Report