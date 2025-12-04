В парламенте Армении обсудили сокращение срока службы в армии

Срок обязательной воинской службы в Армении, начиная с зимнего призыва 2025 года будет сокращён на шесть месяцев.

Об этом заявил министр обороны республики Сурен Папикян на заседании Национального собрания во время обсуждения законопроекта о внесении изменений в закон «О воинской службе и статусе военнослужащего».

Поправка к закону предусматривает сокращение срока обязательной службы за счёт увеличения числа военнослужащих по контракту. По словам министра, в последние годы предпринимаются активные шаги, направленные на расширение контрактной службы.

«Можно, в частности, упомянуть программу «Защитник Отечества», внедрение системы профессионального сержантского состава, системы аттестации военнослужащих, а также процесс организации контрактной службы с сохранением досрочной военной пенсии в приграничных воинских частях», — отметил Папикян.

Он высоко оценил достигнутые результаты, которые, по его словам, способствуют повышению привлекательности и расширению контрактной службы.

По этой причине правительство сочло целесообразным сократить 24-месячный срок обязательной службы для рядового состава на шесть месяцев, установив новый срок в 18 месяцев, начиная с зимнего призыва 2025 года. Ожидается, что с принятием поправок снизятся и расходы на организацию обязательной службы со второй половины 2027 года. Это связано с тем, что срок службы, начавшийся в январе 2026 года, завершится в июле 2027 года.

Папикян также подчеркнул, что инициатива соответствует стратегическим документам страны — «Стратегической трансформации Армении» к 2050 году и программе правительства на 2021–2026 годы.

