Эмин Агаларов: «Многих пугает, что ИИ вытеснит людей, но я смотрю на это иначе»

Бизнесмен и музыкант, народный артист Азербайджана Эмин Агаларов рассказал на официальном Telegram-канале о своем опыте в бизнесе и творчестве, связанном с искусственным интеллектом.

«Без ИИ сегодня никуда. Даже те, кто уверяет, что «живут по-старому», пользуются им каждый день - в банках, музыкальных рекомендациях и других сервисах. Я начал тестить ИИ-инструменты в своем бизнесе и уже вижу главное: они освобождают самое ценное – мое время. Теперь ИИ берет на себя рутину, анализирует быстрее любого человека, подмечает нюансы, на которые у меня раньше просто не хватало часов в сутках. А я могу сосредоточиться на стратегии и росте. Меньше рутины – больше движения вперед», - отмечает Э.Агаларов.

Бизнесмен и музыкант отмечает, что многих пугает, что ИИ вытеснит людей, но он смотрит на это иначе: «Да, машина умеет перерабатывать огромные массивы данных, однако без человеческого замысла, вкуса и интуиции она не создаст ничего значимого. Любой контент и проект на основе ИИ все равно начинается с человека: именно мы задаем направление, перебираем десятки и даже сотни вариантов, чтобы получить что-то реально клевое. Вероятно, в будущем технологии станут еще точнее, но сегодня успех ИИ – это грамотный союз с человеком».

Эмин Агаларов подчеркивает, что ему понравились возможности ИИ в творчестве: «Вот, например, видео к песне «Летала», которая вошла в мой новый музыкальный альбом «Герои черно-белых фильмов». Визуальный стиль родился благодаря ИИ: алгоритмы предложили кучу идей, а я выбрал ту, что лучше всего передает настроение трека. Кстати, в этот же альбом вошел дуэт «Будет здорово» с Ани Лорак, на днях мы презентовали клип. В нем использованы футуристический дизайн и визуальные решения, тоже вдохновленные последними трендами искусственного интеллекта».