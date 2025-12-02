 Роботы, чувства и любовь: EMIN и Ани Лорак представили клип «Будет здорово» - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Роботы, чувства и любовь: EMIN и Ани Лорак представили клип «Будет здорово» - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий16:40 - Сегодня
После череды ярких работ народный артист Азербайджана EMIN и поп-дива Ани Лорак вновь радуют поклонников - артисты выпустили клип на свой новый романтичный дуэт «Будет здорово».

Это уже четвертая совместная композиция исполнителей, которая обещает стать одним из главных музыкальных событий сезона - впервые песня прозвучит на концерте EMIN’a 2 декабря в Москве на Live Арене, где Ани Лорак станет специальным гостем.

Дуэт «Будет здорово» и клип – это синтез сильной музыки, красоты и эмоциональной энергии, за которую слушатели так ценят EMIN’a и Ани Лорак. Эта песня о двух людях с разными историями, которые находят друг друга. Отметим, что авторами музыки дуэтной композиции являются Bahh Tee и Константин Ноников, а текст написан в соавторстве с Елизаветой Алексеевой.

«На записи в студии мы прям услышали, что Ани Лорак идеально подходит, и я очень рад, что она согласилась на клевый новый дуэт», – делится EMIN.

В центре сюжета клипа – недалекое будущее, где человек и технологии тесно переплетаются.

«Я предложила идею сцен из будущего, ведь в песне звучит мысль о разных мирах. Так мы показываем, что даже два робота способны переживать настоящие чувства», – рассказывает Ани Лорак.

В видео использованы футуристический дизайн и визуальные решения, вдохновленные последними трендами искусственного интеллекта.

Режиссером клипа стала Катя Як, которая уже работала с артистами. По ее задумке, EMIN и Ани Лорак предстают в образах роботов, созданных для сражения. Их встреча неизбежно ведет к противостоянию, но чем завершится этот бой, остается загадкой. Для съемок было построено масштабное павильонное пространство с множеством технологичных элементов и декораций.

