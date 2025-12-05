РФ вместе с Азербайджаном и еще семью странами призвали ОБСЕ бороться с проявлениями нацизма и ксенофобии

Министры иностранных дел России, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Киргызстана, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана призвали ОБСЕ бороться с проявлениями нацизма и ксенофобии.

Об этом говорится в заявлении по случаю 80-летия победы над нацизмом во Второй мировой войне.

«Считаем необходимым использовать все возможности ОБСЕ для борьбы с распространением идей расового превосходства, проявлениями расизма, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. Призываем действующее председательство ОБСЕ, а также руководителей исполнительных структур ОБСЕ давать должную оценку случаям проявления неонацизма, героизации и реабилитации нацистов и их пособников», - заявление зачитал постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич на Совете министров иностранных дел организации.

Главы МИД девяти стран с обеспокоенностью отметили «распространение различных экстремистских движений и идеологий расистского и ксенофобского толка, включая неонацизм, который не сводится лишь к героизации движения, существовавшего в прошлом, а представляет собой современное явление, приверженцы которого отстаивают идеи национального или расового превосходства».

Министры выразили «намерение решительно пресекать деятельность, направленную на героизацию нацистского движения, реабилитацию бывших членов Ваффен-СС и их пособников, отрицание совершенных ими военных преступлений и преступлений против человечности» и предложили объединить международные усилия по сохранению исторической памяти о Второй мировой войне и противодействию любым проявлениям неонацизма. «Убеждены в важности работы в молодежной среде, прежде всего в информационном пространстве, в целях профилактики распространения идеологии неонацизма и воинствующего национализма», - говорится в заявлении.

Источник: ТАСС