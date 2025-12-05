Находящаяся под домашним арестом Раксана объяснила своё появление в прямом эфире на ТВ - ВИДЕО

Арестованная в августе текущего года певица Раксана Исмаилова была отпущена под домашний арест 19 ноября и сегодня – 5 декабря – она впервые появилась в прямом телевизионном эфире в программе «Tarixin bir günü».

Появление певицы в телеэфире вызвало активное обсуждение в социальных сетях, пользователи которых задаются вопросом о том, как артистка смогла участвовать в программе, находясь под домашним арестом.

«Не могу говорить о своем деле много, так как оно до сих пор расследуется, надеюсь, что в этом плане меня поймут. Строго следую закону и поступаю по закону. Не делаю ничего противозаконного, это знают и мои адвокаты», - заявила Р.Исмаилова, подчеркнув, что ограничения действуют определенные часы, и отметив, что она будет выступать на свадебных мероприятиях, в том числе и в регионах Азербайджана.

Отметим, что в ходе расследования, которое продолжается, было установлено, что певица путем мошенничества завладела золотыми украшениями двух потерпевших на общую сумму 35 тыс. манатов и денежными средствами в размере 520 тыс. долларов (884 тыс. манатов).

