ХАМАС заявило о готовности к долгосрочному перемирию с Израилем

Член политбюро движения ХАМАС в секторе Газа Бассем Наим заявил, что движение готово на долгосрочное перемирие с Израилем сроком на 5-10 лет для переговоров о создании палестинского государства, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на проведенное интервью.

"Наим заявил, что ХАМАС сохраняет за собой "право на сопротивление", но заявил, что группировка готова сложить оружие в рамках процесса, направленного на создание палестинского государства. Он не стал вдаваться в подробности того, как это может быть реализовано, но предложил долгосрочное перемирие сроком на пять или десять лет для проведения переговоров", - пишет агентство.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября. К этому времени палестинские радикалы продолжали удерживать 20 живых заложников и тела 28 погибших заложников.

Источник: РИА Новости