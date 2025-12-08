Пашинян написал «дорожную карту по обновлению Армянской церкви»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян представил свой план "обновления Армянской апостольской церкви", назвав его "дорожной картой".

Эта "карта" в представлении Пашиняна должна быть задействована после ухода Католикоса всех армян Гарегина II, чего власти упорно добиваются. Она состоит из трех пунктов: "избрание местоблюстителя патриаршего престола в соответствии с логикой действующих в ААЦ механизмов"; "принятие устава Армянской апостольской церкви"; "выборы Католикоса всех армян в соответствии с новым каноном". Причем правительство готово помочь в разработке церковного устава.

По его мнению, устав должен предусматривать правила поведения духовенства, финансовую прозрачность и аполитичность церкви, соответствие деятельности Армянской апостольской церкви налоговому законодательству, социальные гарантии для священнослужителей, возможность им в полной мере пользоваться накопительной пенсионной системой, возвратом подоходного налога, социальными кредитами и всеобщим медицинским страхованием. Пашинян сделал ремарку, что "сейчас священнослужители в основном не пользуются этим из-за отсутствия фиксированной системы оплаты труда".

Ранее премьер предложил размещать на территории армянских церквей государственный флаг Армении, а также перед воскресными службами исполнять гимн республики.

Противостояние между властями Армении и Армянской Апостольской Церковью усилилось после резких высказываний премьер-министра Никола Пашиняна в адрес духовенства и его инициативы изменить порядок избрания Католикоса, предусматривающий ключевую роль государства. На этом фоне ранее по разным обвинениям были арестованы главы трех епархий — архиепископы Баграт Галстанян и Микаэл Аджапахян, епископ Мкртыч Прошян, а также глава канцелярии Первопрестольного Эчмиадзина Аршак Хачатрян.

