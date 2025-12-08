Количество погибших в ДТП на дороге Хокмяли-Гобу достигло трех человек - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
Количество погибших в автомобильной аварии на дороге Хокмяли–Гобу достигло трех человек.
Об этом сообщили в Республиканском центре скорой и неотложной медицинской помощи в ответ на запрос «Report».
Отмечается, что 8 декабря около 09:30 в Центр скорой и неотложной помощи поступил вызов из района Гобу о дорожно-транспортном происшествии.
На место вызова была направлена бригада скорой медицинской помощи.
Бригада констатировала смерть двух мужчин до прибытия в больницу, а также смерть одной женщины по пути в медицинское учреждение.
14:25
Сегодня около 08:35 на автомобильной дороге, проходящей по территории посёлка Гобу Абшеронского района, произошло тяжёлое дорожно-транспортное происшествие.
Водитель грузового автомобиля марки «MAN» Умудвар Аббасов, не учтя дождливые погодные условия и скоростной режим, потерял управление при вхождении в крутой поворот и столкнулся со встречным легковым автомобилем марки «Toyota».
Как сообщает 1news.az, об этом заявили в Главном управлении Государственной дорожной полиции (ГУГДП) МВД.
«В результате происшествия водитель автомобиля «Toyota» Заур Мамедов и его пассажирка Мария Мамедова скончались на месте, а другой пассажир, Мубарак Мамедов, получил телесные повреждения различной степени тяжести. По данному факту ведётся расследование.
Анализ показывает, что в условиях скользкой дороги тормозной путь транспортных средств значительно увеличивается, управление затрудняется, а резкие манёвры серьёзно повышают риск аварии. Нарушение скоростного режима в таких случаях, а также отсутствие надлежащего контроля за техническим состоянием транспортного средства приводят к тяжёлым последствиям.
В условиях дождливой и скользкой дороги водители обязаны:
выбирать скорость движения, соответствующую дорожным и погодным условиям;
воздерживаться от резких и рискованных манёвров;
обеспечивать технически исправное состояние транспортных средств, в частности, выбирать шины в соответствии с сезоном.
Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) ещё раз напоминает, что нарушения правил, такие как превышение скоростного режима, невнимательность при управлении, неверная оценка дорожных и погодных условий, в большинстве случаев приводят к тяжёлым последствиям, и призывает водителей извлечь правильные выводы из этих трагических происшествий», - говорится в сообщении.