 Количество погибших в ДТП на дороге Хокмяли-Гобу достигло трех человек - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Количество погибших в ДТП на дороге Хокмяли-Гобу достигло трех человек - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Фаига Мамедова14:35 - Сегодня
Количество погибших в ДТП на дороге Хокмяли-Гобу достигло трех человек - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Количество погибших в автомобильной аварии на дороге Хокмяли–Гобу достигло трех человек.

Об этом сообщили в Республиканском центре скорой и неотложной медицинской помощи в ответ на запрос «Report».

Отмечается, что 8 декабря около 09:30 в Центр скорой и неотложной помощи поступил вызов из района Гобу о дорожно-транспортном происшествии.

На место вызова была направлена бригада скорой медицинской помощи.

Бригада констатировала смерть двух мужчин до прибытия в больницу, а также смерть одной женщины по пути в медицинское учреждение.

14:25

Сегодня около 08:35 на автомобильной дороге, проходящей по территории посёлка Гобу Абшеронского района, произошло тяжёлое дорожно-транспортное происшествие.

Водитель грузового автомобиля марки «MAN» Умудвар Аббасов, не учтя дождливые погодные условия и скоростной режим, потерял управление при вхождении в крутой поворот и столкнулся со встречным легковым автомобилем марки «Toyota».

Как сообщает 1news.az, об этом заявили в Главном управлении Государственной дорожной полиции (ГУГДП) МВД.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Toyota» Заур Мамедов и его пассажирка Мария Мамедова скончались на месте, а другой пассажир, Мубарак Мамедов, получил телесные повреждения различной степени тяжести. По данному факту ведётся расследование.

Анализ показывает, что в условиях скользкой дороги тормозной путь транспортных средств значительно увеличивается, управление затрудняется, а резкие манёвры серьёзно повышают риск аварии. Нарушение скоростного режима в таких случаях, а также отсутствие надлежащего контроля за техническим состоянием транспортного средства приводят к тяжёлым последствиям.

В условиях дождливой и скользкой дороги водители обязаны:

выбирать скорость движения, соответствующую дорожным и погодным условиям;

воздерживаться от резких и рискованных манёвров;

обеспечивать технически исправное состояние транспортных средств, в частности, выбирать шины в соответствии с сезоном.

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) ещё раз напоминает, что нарушения правил, такие как превышение скоростного режима, невнимательность при управлении, неверная оценка дорожных и погодных условий, в большинстве случаев приводят к тяжёлым последствиям, и призывает водителей извлечь правильные выводы из этих трагических происшествий», - говорится в сообщении.

Поделиться:
265

Актуально

Точка зрения

Азербайджан меняет правила игры на Южном Кавказе

Общество

Как долго в Азербайджане продлится дождливая погода?

Политика

Джейхун Байрамов: Окончательное решение о направлении азербайджанских ...

Общество

Погода на вторник: В Баку ожидаются ливни

Общество

Как долго в Азербайджане продлится дождливая погода?

Количество погибших в ДТП на дороге Хокмяли-Гобу достигло трех человек - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Погода на вторник: В Баку ожидаются ливни

В Барде четыре члена семьи отравились маринованными помидорами - ОБНОВЛЕНО

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Азербайджанский историк предложил демонтировать памятник Айне Султановой и воздвигнуть - Топчибашеву

В подземном переходе в Баку произошел обрыв эскалатора: есть пострадавшие

В завезенных в Азербайджан энергетиках обнаружен опасный компонент

В ходе реставрационных работ в Баку поврежден исторический памятник, виновника призовут к ответу

Последние новости

Грузия даром осуществит первый транзит нефтепродуктов из Азербайджана в Армению

Сегодня, 14:48

Как долго в Азербайджане продлится дождливая погода?

Сегодня, 14:37

Количество погибших в ДТП на дороге Хокмяли-Гобу достигло трех человек - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:35

ХАМАС заявило о готовности к долгосрочному перемирию с Израилем

Сегодня, 14:28

Азербайджан и Иран нацелены на увеличение товарооборота

Сегодня, 14:20

Пашинян написал «дорожную карту по обновлению Армянской церкви»

Сегодня, 14:17

Аббас Арагчи: В Иране выполнена половина работ по проекту Север-Юг

Сегодня, 14:13

Джейхун Байрамов: Окончательное решение о направлении азербайджанских военнослужащих в Газу пока не принято

Сегодня, 14:04

Страны ОДКБ согласовали правила применения новых видов оружия

Сегодня, 14:02

Погода на вторник: В Баку ожидаются ливни

Сегодня, 14:00

В Барде четыре члена семьи отравились маринованными помидорами - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:55

Джейхун Байрамов предложил провести встречу в формате «3+3» в Баку

Сегодня, 13:50

Аббас Арагчи: В Иране с нетерпением ждут Ильхама Алиева

Сегодня, 13:47

Азербайджан меняет правила игры на Южном Кавказе

Сегодня, 13:40

В Баку проходит церемония открытия фестиваля культуры ОИС - ФОТО

Сегодня, 13:32

Министр: Азербайджан заинтересован в развитии отношений с Ираном в духе дружбы

Сегодня, 13:27

Матч «Карабах» – «Аякс» будет судить словенский арбитр

Сегодня, 13:22

Аудиовизуальный Совет: За 2 недели ведущие использовали около 3 тысяч иностранных слов

Сегодня, 13:17

В Турции прооперирована народная артистка Азерин - ФОТО

Сегодня, 13:15

Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили ключевые вопросы сотрудничества - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:10
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30