Количество погибших в ДТП на дороге Хокмяли-Гобу достигло трех человек - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Количество погибших в автомобильной аварии на дороге Хокмяли–Гобу достигло трех человек.

Об этом сообщили в Республиканском центре скорой и неотложной медицинской помощи в ответ на запрос «Report».

Отмечается, что 8 декабря около 09:30 в Центр скорой и неотложной помощи поступил вызов из района Гобу о дорожно-транспортном происшествии.

На место вызова была направлена бригада скорой медицинской помощи.

Бригада констатировала смерть двух мужчин до прибытия в больницу, а также смерть одной женщины по пути в медицинское учреждение.

14:25

Сегодня около 08:35 на автомобильной дороге, проходящей по территории посёлка Гобу Абшеронского района, произошло тяжёлое дорожно-транспортное происшествие.

Водитель грузового автомобиля марки «MAN» Умудвар Аббасов, не учтя дождливые погодные условия и скоростной режим, потерял управление при вхождении в крутой поворот и столкнулся со встречным легковым автомобилем марки «Toyota».

Как сообщает 1news.az, об этом заявили в Главном управлении Государственной дорожной полиции (ГУГДП) МВД.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Toyota» Заур Мамедов и его пассажирка Мария Мамедова скончались на месте, а другой пассажир, Мубарак Мамедов, получил телесные повреждения различной степени тяжести. По данному факту ведётся расследование.

Анализ показывает, что в условиях скользкой дороги тормозной путь транспортных средств значительно увеличивается, управление затрудняется, а резкие манёвры серьёзно повышают риск аварии. Нарушение скоростного режима в таких случаях, а также отсутствие надлежащего контроля за техническим состоянием транспортного средства приводят к тяжёлым последствиям.

В условиях дождливой и скользкой дороги водители обязаны:

выбирать скорость движения, соответствующую дорожным и погодным условиям;

воздерживаться от резких и рискованных манёвров;

обеспечивать технически исправное состояние транспортных средств, в частности, выбирать шины в соответствии с сезоном.

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) ещё раз напоминает, что нарушения правил, такие как превышение скоростного режима, невнимательность при управлении, неверная оценка дорожных и погодных условий, в большинстве случаев приводят к тяжёлым последствиям, и призывает водителей извлечь правильные выводы из этих трагических происшествий», - говорится в сообщении.