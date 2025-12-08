Джейхун Байрамов: Окончательное решение о направлении азербайджанских военнослужащих в Газу пока не принято

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил, что Азербайджан получил приглашение присоединиться к международным стабилизационным силам в секторе Газа и стал одной из первых стран, получивших такое предложение.

«Процессы в секторе Газа долгое время вызывают обеспокоенность и недовольство. Мирный план, предложенный Трампом, мы восприняли положительно. Своим участием в саммите в Шарм-эш-Шейхе мы подтвердили поддержку этого процесса», - сказал Байрамов на совместной пресс-конференции с иранским коллегой Аббасом Арагчи, сообщает 1news.az.

Байрамов подчеркнул, что Азербайджан обладает хорошими отношениями со всеми странами региона и необходимым авторитетом, поэтому его участие в стабилизационных силах приветствуется. «Вместе с тем, остаются вопросы, требующие уточнения: мандат миссии, численность и состав миротворческих сил и другие детали. По ряду из них ответы пока не получены, поэтому окончательное решение о направлении миротворцев еще не принято» - сказал министр.

Арагчи заявил, что Иран поддержит участие миссии в секторе Газа, «если будут положены конец притеснениям палестинского народа, защищены его суверенные права и прекращены убийства».