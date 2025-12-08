Азербайджан и Иран нацелены на увеличение товарооборота, и обсуждают проекты, которые могли бы этому способствовать.

Об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи, сегодня в Баку.

«Товарооборот между Азербайджаном и Ираном в 2024 году составил $650 млн, а за 10 месяцев этого года - $520 млн. Сегодня мы обсудили шаги по увеличению этого объема. Была отмечена успешная реализация ряда проектов», - сказал он.

В этом контексте министры отметили высокую оценку работ экономических комиссий.