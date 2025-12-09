В США обсудили сотрудничество с Азербайджаном в области ИИ

В рамках визита в США министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев провел встречу с вице-президентом компании Intel Сарой Кемп.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в области искусственного интеллекта, высокопроизводительных вычислительных систем и «умной» мобильности.

В ходе встречи также поднимался вопрос подготовки национальных кадров и реализации образовательных программ, направленных на развитие человеческого капитала в приоритетных технологических сферах.

Кроме того, стороны выразили готовность к совместным инвестициям и исследованию прикладных решений в стратегически важных секторах экономики.

Источник: APA

Джамиля Суджадинова