 В ближайшее время будет делимитирован еще один участок армяно-азербайджанской границы | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

В ближайшее время будет делимитирован еще один участок армяно-азербайджанской границы

First News Media13:10 - Сегодня
В ближайшее время будет делимитирован еще один участок армяно-азербайджанской границы

В ближайшее время будет делимитирован еще один участок армяно-азербайджанской границы.

Как сообщает Арменпресс, спикер Национального Собрания Армении Ален Симонян заявил об этом во время брифинга в рамках мероприятия, организованного по случаю Международного дня защиты прав человека.

«Должен сказать, что в некоторых вопросах мы торопимся, в некоторых вопросах спешит азербайджанская сторона, но процесс продолжается, и я думаю, что в ближайшем будущем мы делимитируем какой-то участок границы», - сказал Симонян, не уточнив, о каком именно участке идет речь.

Говоря о сроках, спикер НС предположил, что процесс может состояться в первом квартале следующего года.

В июне 2024 года Армения и Азербайджан объявили о завершении первого этапа делимитации. На первом этапе был делимитирован 12,6-километровый участок границы в Тавушском секторе. В январе 2025 года армянская и азербайджанская делимитационные комиссии договорились продолжить делимитацию с северного участка, от точки пересечения границ Республики Армения, Республики Азербайджан и Грузии, а затем в южном направлении, с севера на юг, до границы Республики Армения и Республики Азербайджан с Исламской Республикой Иран. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключил, что стороны могут проводить делимитационные работы на участках, через которые должна пройти дорога TRIPP, соглашение по которой было достигнуто 8 августа в Вашингтоне и над которой Армения и США работают совместно.

Поделиться:
205

Актуально

Точка зрения

Брюссельский камень в огород мира

Общество

В Гяндже ограничена деятельность донерной, где отравились школьники - ОБНОВЛЕНО

Политика

Задержаны граждане Азербайджана, совершившие тяжкие преступления по поручению ...

Политика

Представители МИД стран Бенилюкса выясняют, как могут содействовать мирной ...

Политика

Задержаны граждане Азербайджана, совершившие тяжкие преступления по поручению иностранных спецслужб

Представители МИД стран Бенилюкса выясняют, как могут содействовать мирной повестке в регионе

Армения может направить делегацию на встречу «3+3» в Баку

Спикер парламента РА не исключает участия делегации Армении в каком-либо мероприятии в Баку

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Милли Меджлис утвердил прожиточный минимум и критерий нуждаемости - что изменилось для населения?

Апелляционный суд вынес решение по делу Али Керимли

Президент Словакии: Азербайджан – страна с крупнейшей экономикой на Южном Кавказе

Хикмет Гаджиев: Южный Кавказ нуждается в международной поддержке для получения экономической выгоды от мирной повестки

Последние новости

Гарегин II необоснованно отложил собрание епископов, заявляют требующие его отставки священнослужители

Сегодня, 14:55

Обрушение двух зданий в Марокко, есть погибшие и пострадавшие

Сегодня, 14:35

Путин едет в Ашхабад

Сегодня, 14:28

В Гяндже ограничена деятельность донерной, где отравились школьники - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:23

Задержаны граждане Азербайджана, совершившие тяжкие преступления по поручению иностранных спецслужб

Сегодня, 14:14

Coincasa представляет новогоднюю коллекцию Blooming New Year - ФОТО

Сегодня, 14:05

Представители МИД стран Бенилюкса выясняют, как могут содействовать мирной повестке в регионе

Сегодня, 14:00

В Центре Гейдара Алиева состоялось открытие научно-практического форума «Культура и право: современные вызовы» - ФОТО

Сегодня, 13:55

Ягмур Насруллаева приняла участие в opening party «Детского Евровидения 2025» - ВИДЕО

Сегодня, 13:48

Задержаны водитель и пассажиры, находившиеся под действием наркотиков - ВИДЕО

Сегодня, 13:43

Армения может направить делегацию на встречу «3+3» в Баку

Сегодня, 13:38

Погода на четверг: В Баку ожидаются дожди

Сегодня, 13:35

Спикер парламента РА не исключает участия делегации Армении в каком-либо мероприятии в Баку

Сегодня, 13:30

Трамп предрек уничтожение Европы

Сегодня, 13:27

Президент Ильхам Алиев принял торгового посла Великобритании и Северной Ирландии по Азербайджану - ФОТО

Сегодня, 13:12

В ближайшее время будет делимитирован еще один участок армяно-азербайджанской границы

Сегодня, 13:10

В Ереване не готовы комментировать реакцию Баку на документ «Армения-ЕС»

Сегодня, 13:08

«Azerconnect Group» первая частная телеком-компания, подключившаяся к системе RSD

Сегодня, 13:06

Фидан: Турция продолжит вносить свой вклад в установление прочного мира на Южном Кавказе

Сегодня, 13:05

Анар Гулиев обсудил подготовку к WUF13 с бывшим президентом Сербии Борисом Тадичем - ФОТО

Сегодня, 13:03
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30