В ближайшее время будет делимитирован еще один участок армяно-азербайджанской границы.

Как сообщает Арменпресс, спикер Национального Собрания Армении Ален Симонян заявил об этом во время брифинга в рамках мероприятия, организованного по случаю Международного дня защиты прав человека.

«Должен сказать, что в некоторых вопросах мы торопимся, в некоторых вопросах спешит азербайджанская сторона, но процесс продолжается, и я думаю, что в ближайшем будущем мы делимитируем какой-то участок границы», - сказал Симонян, не уточнив, о каком именно участке идет речь.

Говоря о сроках, спикер НС предположил, что процесс может состояться в первом квартале следующего года.

В июне 2024 года Армения и Азербайджан объявили о завершении первого этапа делимитации. На первом этапе был делимитирован 12,6-километровый участок границы в Тавушском секторе. В январе 2025 года армянская и азербайджанская делимитационные комиссии договорились продолжить делимитацию с северного участка, от точки пересечения границ Республики Армения, Республики Азербайджан и Грузии, а затем в южном направлении, с севера на юг, до границы Республики Армения и Республики Азербайджан с Исламской Республикой Иран. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключил, что стороны могут проводить делимитационные работы на участках, через которые должна пройти дорога TRIPP, соглашение по которой было достигнуто 8 августа в Вашингтоне и над которой Армения и США работают совместно.