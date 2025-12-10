Спикер парламента РА не исключает участия делегации Армении в каком-либо мероприятии в Баку

Председатель парламента Армении Ален Симонян не исключает участия армянской делегации в каком-либо мероприятии, запланированном в Баку.

«Не думаю, что отказ от участия в каком-либо региональном формате является правильным решением. Предполагаю, что в рамках конференции [Межпарламентского союза], которая состоится в Стамбуле, будут контакты между мной и спикером парламента Азербайджана», - добавил Симонян.

По его словам, продолжится обсуждение вопроса целесообразности установления контактов в расширенном формате. «Уже вне какого-либо международного контекста, на основе именно нашего решения», - заключил спикер парламента Армении.

Источник: News.am